شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتوفير مستلزمات طبية بمستشفى دراو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين حمدي، بشأن دعم مستشفى دراو المركزي الكائنة بمحافظة أسوان بالمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي.

وقال ممثل وزارة الصحة في أسوان، إنه تم هدم نصف المستشفي وذلك أثر على الخدمات في المستشفى ونقص في العناية المركزة، ولفت إلى أنه يتم تأهيل المستشفيات في أسوان استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأوصت لجنة الشئون الصحية وزارة الصحة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية الناقصة بمستشفى دراو، وطلبت إخطار اللجنة خلال شهر بما تم من إجراءات لتوفير هذه المستلزمات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب على أحمد على بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ إلي مستشفى مركزي، موضحا أن الهدف تخفيف الضغط عن المستشفى العام في المركز وتخفيف معاناة المرضى.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن هناك قواعد ومعايير لابد من توافرها لتحويل وحدة صحية إلي مستشفي مركزي, لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ ستدخل المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وستكون هناك خريطة صحية شاملة للمستشفي، وبالتالي ستحل هذه المشكلة.

وأوضح أن مستشفى سيدى سالم المركزي تخدم نحو 500 ألف مواطن، وتضم 200 سرير.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن تقاعس مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ووزارة الصحة والسكان في تنفيذ فصلي تمريض بمركز سيدي سالم ومركز الرياض – محافظة كفر الشيخ

وقال ممثل وزارة الصحة، إنه في محافظة كفر الشيخ يوجد 8 فصول تمريض بنين، وحاليا يتعذر تنفيذ الفصلين، مؤكدا الموافقة على إنشاء الفصلين.

وأكد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشئون الصحية، أن هناك أزمة نقص في التمريض عموما ولابد من حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن اللجنة توصي بأن يدرج هذين الفصلين للتمريض في العام الدراسي القادم.