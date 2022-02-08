شكرا لقرائتكم خبر عن نواب باجتماع لجنة الشباب: "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى القرى والريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إشادات واسعة من اعضاء المجلس المتقدمين بطلبات احاطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر إقامة عدد من مراكز الشباب بمركز مراغة بمحافظة المنيا ، بحضور الدكتورًأشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومصطفي عبدالمعين مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط .

وقال النائب أحمد حتة مقدم طلب الإحاطة ، إن ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من مشروعات عملاقة يمثل انجاز كبير وغير مسبوق ، لاسيما مشروعات حياة كريمة التي نقلت الريف المصري نقلة نوعية موجها الشكر للقيادة السياسية علي تلك الانجازات الكبيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ ان قطعة الأرض هي (طرح نهر) وهذه الأرض تبعد عن مركز شباب شارونه مسافة 2 كيلو متر تقريبا وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب 5 كيلو متر.

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من إنشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب او مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة وتوفير اشتراطات البناء بها.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثانى، بشأن إقامة مركز شباب منشأة نيازى التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، وقد أفادت الجهة الإدارية إلى أنه قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ أن هذه القرية تبعد عن مركز شباب شم القبلية مسافة 2 كيلومتر تقريبا.

وأشار إلى أن اشتراطات بناء مراكز الشباب تتضمن أنه وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب عن 5كيلو متر، وان وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من إنشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب أو مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء او بالتبرع أو التنازل على ان لاتقل المساحة عن 1500 متر ولا يوجد بها أي معوقات التنفيذ.