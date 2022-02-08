شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تحذر من كارثة اللحوم المصنعة وتوصى بتعديل التشريعات الخاصة بالأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد الوحش وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن انتشار ظاهرة اللحوم المصنعة التي لا تستخدم اللحوم العادية.

وقال النائب هانى أباظة، خلال استعراضه طلب الإحاطة: "هذا الموضوع كارثة كبيرة ويضر بالصحة العامة، ولا توجد رقابة، ولا نعرف من المسئول هل وزارة الزراعة أم الصحة، وهل هذه المشكلة موجودة علي رادار الوزارتبن؟!، والمواطن مش عارف هو بياكل ايه، وعندنا كارثة في هيئة سلامة الغذاء".

وتابع أباظة: "هذه اللحوم المصنعة لا تستخدم لحوم عادية ولكن تضيف محسنات ومخلفات اللحوم والفراخ، وذلك يسبب ضرر لصحة المواطنين ويسبب الأمراض والفشل الكلوي،".

من جانبه، قال النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: هناك من غابت ضمائرهم، ويضرون بصحة المواطن، وهناك مكسبات طعم وألوان ومواد مسرطنة في اللحوم المصنعة، وهذه القضية خطيرة، ولازم الناس تكون واعية، وهذه اللحوم المصنعة مثل تحتوى على ميكروب متحوصل يسبب الإجهاض للسيدات الحوامل، علاوة علي ما يسببه من أمراض وأضرار، وهذه قضية قومية وخطيرة لازم يكون فيها وعي عام".

وأضاف وكيل اللجنة، أن هذا الموضوع لابد أن يناقش في الجلسة العامة لأنه يتعلق بغذاء الشعب وصحة المواطنين، والموضوع لابد أن يأخذ حجمه الصحيح حفاظا علي صحة المواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بإعادة النظر في القوانين المنظمة للأغذية، وتوفير الإمكانيات والعوامل البشرية لهيئة سلامة الغذاء للقيام بدورها واستثناءها من قرار التعيينات، وتوفير مقر رئيسي للهيئة ومقرات في المحافظات للتغطية الجغرافية، وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من أضرار اللحوم المصنعة، كما أوصت بإصدار قانون يضع عقوبات لمساعدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها.