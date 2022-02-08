شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: تعديلات قانون الشهر العقارى هدفها التخفيف على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون الشهر العقاري، تستهدف التخفيف على المواطنين في إجراءات عند التسجيل عند التسجيل في الشهر العقاري.

أضاف درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مشروع قانون الشهر العقاري شهد زخم كبير داخل مجلس النواب من قبل الأعضاء، متابعا: "يجب أن يكون ضوابط بالقانون للردع، حتى لا يلتف أحد على الإجراءات".

وأوضح النائب عمرو درويش، أن التعديلات الجديدة تراعي مسألة الضمانات بالقانون، للتخفيف على المواطنين وكذلك تقليل الفترة الزمنية التي يستغرقها المواطن بالشهر العقاري، كما كان هناك تطرق إلى تخفيف النفقات والتكاليف التي يتحملها المواطن عند التسجيل.

وأكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "ضبطنا فلسفة العقوبات ومسألة تقليل الأوراق المطلوبة بالنسبة للمواطن، ولقت التعديلات في مجملها موافقة من مجلس النواب، ويجب أن يكون ربط ما بين الشهر العقارى وبين كل القطاعات المتعلقة به مثل المحاماة وغيرها للتسهيل على المواطنين".