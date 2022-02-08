شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد : مصر الدولة الوحيدة التى تقدم خدمات مدعومة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على العساس، رحاب موسی، بشأن سوء حالة أتوبيسات شركة شرق الدلتا لنقل الركاب بمحافظة دمياط

وقالت النائبة رحاب موسى إن شركة شرق الدلتا تعاني من سوء الخدمة، وسوء حالة الأوتوبيسات، وانتهي عمرها الافتراضى، ولا تصلح لنقل المواطنين، ولم يعد يصلح معها تصليح.

وطالبت النائبة رحاب موسي، بتجديد محطات الاتوبيسات لشركة شرق الدلتا، وتحديد مواعيد منتظمة للرحلات حيث أن مواعيد الرحلات غير منتظمة، ويمكن الانتظار اكثر من ساعتين وممكن الرحله تتلغى، منظومه نقل شرق الدلتا بحاجة لإعادة النظر.

ومن جانبه قال اللواء أحمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة نقل شرق الدلتا، ان الشركة لديها 11، أتوبيسا موديلات 2015، 2017 وهناك تقادم في الشركة بشكل عام .

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة الوحيدة التى تقدم خدمات مدعومة هي مصر برغم كل الظروف، وتقوم بتطوير وإنشاء الطرق وقد رأينا ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية وبخاصة فى مجال النقل والمواصلات ، بمستوي عالمي ، وكل يوم نري تطور جديد ، وحياة كريمة خير مثال على حرص الدوله على المواطن البسيط.

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وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بجدول زمني للتطوير، وكيفية حل المشكلة لمشاكل أوتوبيسات نقل الركاب بشركة شرق الدلتا.

كما ناقشت اللجنه طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي سوس، والنائب رفعت شكيب، بشأن ضرورة استكمال أعمال تنفيذ الكوبري العلوي المدينة المراغة بمحافظة سوهاج، والمتوقف العمل به منذ يناير ٢٠٢٠، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأى اللجنة في اجتماعها في 15 نوامبر ۲۰۲۱ بدراسة الموضوع من قبل الجهات المختلفة (وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري) والتنسيق فيما بينهم.

وقال النائب رفعت شكيب مقدم طلب الإحاطة ، أن الكوبري لو تم إنسشائة بالتصميم الحالي سيكون اهدار للمال العام، حيث ان مزلقان السكة الحديد يؤدي لازمه كبيرة ولابد من انهاء الازمه باقامه كوبري علوي.

وقال عصام منجود المدير العام للكباري ، بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل ، أنه يوجد دراسة لدي الهيئة بخصوص الكوبري العلوي لمدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، لافتا إلى أن الطريق لا يتحمل وجود اتجاهين نظرا لضيق المساحة الحالية ، وسيكون من الصعب عمل محاور للكوبري أيضا .

ووأكد مسئول الطرق والمكباري ، أنه سيتم عمل اعادة دراسة ، حبيث أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية حتي نحقق رغبات المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم نزع ملكية حوالي ٦٠٠٠ متر مربع ، وسيتم الربط بين التخطيط القديم والحديث لتحديد التوسع المطلوب للكوبري.

ومن جانبه قال مجدي ابراهيم مسؤل وزارة الري والموارد المائية ، نحن نريد توصيل المياة لكل شبر في مصر ، وفي حاله وجود دراسة هيدرولكية تؤكد عدم التاثير علي كمية المياة التي تصل للزمام الزراعي بالمكان فليس لدينا مانع .

واوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بالاسراع في اعداد دراسة جديدة بخصوص الكوبري العلوي لمدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، تحقق الاستفادة مما تم انفاقة ، علي هذا المشروع بناءا علي الدراسات السابقة وتحقق مطالب الموطنينين و النواب.