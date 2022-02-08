شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رسام الكاريكاتير "حسانين الفنان".. وصلاة الجنازة بعد المغرب بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم جمال حسانين رسام الكاريكاتير الشهير، والذى عمل لسنوات طويلة بجريدة الأهالى التي تصدر عن حزب التجمع، وكان الراحل يتمتع بأسلوب السهل الممتنع كما وصفه كثير من تلاميذه وله تاريخ كبير من النضال الوطنى.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.

ويتقدم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 وكافة العاملين بالمؤسسة بخالص العزاء للكاتبة الصحفية سمية حسانين داعين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ووصفت جريدة الأهالى ريشة الراحل بأنه لم تكن مجرد حبر عابر، سجل بها أحداث غير عابرة مرت على القلوب قبل العيون ، كما لم تكن كلماته وتنبهاته لنا مجرد قواعد للعمل الصحفي، كما كانت لوحات جمال حسانين استكمالا لما قام منذ عشرات السنين في أول جريدة معارضة حزبية في الثمانينات حين كان يجلس ويمنح الكتابة ألوانا بعينها تدب فيها الروح على ورق الجريدة، وتتنوع الخطوط والبروفات ويصبح الخطأ عملة نادرة فى وقت لم يكن من السهل الطباعة ولم يأت بعد الزمان بالأجهزة الخاصة بالطبع والتصوير والألوان.