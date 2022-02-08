شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يعلن الموافقة على تخصيص أرض لبناء معهد أزهرى بالفشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، بطلب للدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، للموافقة على اسـتثناء مساحة المعهـد القضـابى الابتدائى المشـترك الكائن بمركـز الفشـن بمحافظـة بنـي سـويف وهـو تـابع بالكامـل للأزهـر الشـريف والقيام بالبنـاء واستكمال المعهـد بـالجهود الذاتيـة (إعـدادى بنـات) حرصاً على أولادنا، حيث إن أقرب معهد لهم على بعد 5 كيلو من القرية.

وقال النائب محمد إسماعيل، إنه بناءا علي طلب النائب محمد إسماعيل تم الموافقة على تخصيص مساحة أرض لبناء معهد أزهري بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف تيسيرا على الأهالي، مضيفا أن الإمام الأكبر وافق على استكمال البناء بالجهود الذاتية مع استثناء مساحة المعهد.

ووجه النائب محمد إسماعيل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الموافقه، موضحا أنه تم اصدار التصاريح واستكمال بناء المعهد.