"التعاون الإسلامي" تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أودت بحياة 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس. معتبرة أن ذلك يأتي في سياق سياسة الإعدامات الميدانية والقتل العمد، التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) لوقف هذه الأعمال الإجرامية، ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.