نتيجة الشهادة الإعدادية.. موعد ظهورها وطريقة الحصول عليها بالمحافظات (بالروابط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، إلكترونيا على مواقع المديريات التعليمية.

وأعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، أنه جارٍ الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، ورصد الدرجات بالإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات سيتم تجميع النتائج في المديرية التعليمية، واعتمادها من محافظ القاهرة، مؤكدة أنه عقب الاعتماد سيتم تحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم.

وكشف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من محافظ الجيزة.

ولفت سلومة إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة يوم الأربعاء أو الخميس، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيًا على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

من جانبه قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جار الانتهاء من أعمال التصحيح عمليات التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لمصراوي أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022 في جميع المحافظات عبر الروابط التالية:

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة الاسكندرية

محافظة القليوبية

محافظة كفر الشيخ

محافظة الإسماعيلية