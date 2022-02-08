بدء أعمال المؤتمر الإفريقي

بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في دورته الثانية. ويشارك في هذا الملتقى، عدد من وزراء الشؤون الدينية في القارة الإفريقية، ورؤساء مجالس الإفتاء، وجمع من العلماء والأكاديميين، وقادة المجتمع المدني، وبعض الفاعلين في الشأن الشبابي بالقارة.

وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام، الوضع الراهن في إفريقيا، وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف، والنماذج الملهمة في تعزيز قيم السلم، والتسامح والتعايش في التراث الإفريقي، كما تتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة، من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع، لمعالجة الهشاشة والفقر، والجهل والبطالة، ومختلف عوامل البيئة الحاضنة للتطرف، وإشكالية الهجرة غير الشرعية، ولإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات.