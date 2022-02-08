بدء أعمال المؤتمر الإفريقي

وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام، الوضع الراهن في إفريقيا، وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف، والنماذج الملهمة في تعزيز قيم السلم، والتسامح والتعايش في التراث الإفريقي، كما تتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة، من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع، لمعالجة الهشاشة والفقر، والجهل والبطالة، ومختلف عوامل البيئة الحاضنة للتطرف، وإشكالية الهجرة غير الشرعية، ولإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات.
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