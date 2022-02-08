تحقيق دولي في مقتل 3 فلسطينيين

ودعا مجلس وزراء الحكومة، في بيان صحفي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى «إدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة». وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تدين الحادثة وصفتها بـ«الجريمة»، وسط دعوات لتصعيد «المقاومة» ضد إسرائيل. ولقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلن بيان مقتضب صدر عن الوزارة: «استشهاد فلسطينيين في أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس» دون المزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي حاصرت مركبة في منطقة المخفية في نابلس وأطلقت عددا كبيرا من الرصاص على من بداخلها.
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