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ضحايا تيغراي يقاضون أديس أبابا

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أعلن محامو منظمة قانونية غير ربحية، الثلاثاء، أنّهم رفعوا أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوى ضدّ السلطات الإثيوبية بتهمة ارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في حقّ مدنيين بمنطقة تيغراي التي تشهد حربا دامية.

وخلال الصراع المستمر منذ 15 شهرا، صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ممّا دفع بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها أديس أبابا.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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