اخبار العالم

“موكب الحرية”… طريقة جديدة لمعارضة اللقاح في نيوزلندا وكندا

0 نشر
EditorC 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة
تظاهرات مناهضة للقاح في نيوزلندا

تظاهرات مناهضة للقاح في نيوزلندا

على خطى كندا تشهد العاصمة النيوزيلندية احتجاجات مناهضة لالزامية لقاح وتنظَّم هذه الاحتجاجات تحت عنوان “موكب الحرية” حيث قام المحتجون باغلاق الطرق قرب مجلس النواب بالمواكب السيارة.

مئات السيارات والدراجات النارية، حاملة آلاف المواطنين، جابت البلاد احتجاجا على سياسات اللقاح الأخيرة. وشهدت المدينة زحمة سير خانقة بعدما اغلقت المركبات الطرقات في محيط البرلمان قبل ان ينزل المواطنون من السيارات الى الطرقات مطالبين باستعادة حرياتهم ومعارضين الزامية اللقاح . كما هاجم المحتجون وزير العمل في البلاد.

وكانت كندا قد شهدت احتجاجات مماثلة تحت العنوان نفسه “موكب الحرية” عندما جابت السيارات في مختلف ارجاء البلاد في كانون الثاني الماضي واحتج اصحاب الشاحنات على قرار الحكومة الزامهم تلقي اللقاح حتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا