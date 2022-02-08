خلال مؤتمره مع ماكرون.. لمن قال بوتين «اصبري يا جميلتي»؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تترقب الأوساط الدولية تطورات الأزمة الأوكرانية مع روسيا، إذ تستمر المساعي للحد من أي تطور دراماتيكي للأحداث لا سيما من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عقد أمس مؤتمرًا صحفيًأ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر زيارته الى موسكو.

خلال المؤتمر، نُقل عن بوتين قوله عبارة “اصبري يا جميلتي”، مما استدعى توضيحًا من الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: “قصد الرئيس بهذه الكلمات أنه إذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها التزامات، ووقع عليها رئيس الدولة، فيجب الوفاء بهذه الالتزامات”.

وأضاف بيسكوف مازحًا أنه من الصعب على الصحفيين الفرنسيين ترجمة كلمات بوتين: “أراهن أنه كان من الصعب جدا الترجمة إلى الفرنسية”.

وكان الرئيس الروسي قد قال خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه مع الرئيس الفرنسي حول “موقف كييف من تنفيذ اتفاقات مينسك”، إن كييف غالبا ما تحتج بخصوص اتفاقات مينسك.. مضيفا، “أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي”.

بدوره، اقترح ماكرون على روسيا “بناء ضمانات أمنية ملموسة” لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية.

فيما وصف بوتين المحادثات بأنها مفيدة وموضوعية وجادة، وقال إن بعض أفكار ماكرون يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة.

واتفق الرئيسان على استكمال المحادثات عبر الهاتف بعد انتهاء زيارة ماكرون إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء.