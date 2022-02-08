شكرا لقرائتكم خبر عن «حاميها حراميها».. ضبط رئيس سابق لمكتب مكافحة المخدرات متلبسًا بالـ«كوكايين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة ينطبق عليها المثل الشعبي “حاميها حراميها”، أقدم الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان، على المتاجرة في المخدرات والتعامل مع عناصر إجرامية تعمل في تجارة المخدرات لتحقيق مصالح شخصية، لكنه انتهى أمره باكتشاف غياب عُهدة “كوكايين” كانت تحت سلطته.

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن العقيد منصور، أدين من قبل المحكمة العسكرية سابقا بعد توقيفه على خلفية جردة أجرتها الشرطة القضائية، أظهرت فقدان كمية كبيرة من الكوكايين، وتقرر سجنه شهرين في 19 أبريل 2021، بعد التخفيف، وبدفع غرامة قدرها مليون ليرة.

لكن وبعد خروجه من الخدمة، عاد القضاء العسكري اليوم الثلاثاء، بتوقيفه بموجب مذكرة توقيف، على خلفية سرقته كمية من الكوكايين من مكتب مكافحة المخدرات.

وحسب الصحيفة، فإن سجل العقيد هنري منصور، الذي أصبح رئيسًا سابقًا لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، به عقوبة مسلكية بـ”توقيف صارم” لمدة 30 يوما، بسبب “إساءة استعمال السلطة والتواصل بطريقة مشبوهة مع مطلوبين بقضايا مخدرات، بحجة عملهم معه كمخبرين”، أثناء توليه رئاسة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب والمكتب المركزي، من دون موافقة النيابة العامة التمييزية.

كما نظم كتب معلومات مغايرة للواقع، واستغل مركزه باستدعاء أشخاص استنسابيا ولمآرب شخصية أو عدم استدعائهم خلافا للأصول القانونية.

وقد أسند إليه “إهماله مراقبة مرؤوسيه لجهة الإشراف على تحقيق ضبط كمية كبيرة من الكوكايين مما أدى إلى فقدان كمية منها من المكتب الذي يرأسه- وقتها-.