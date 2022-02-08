شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء اسكتلندا: «تجاوزنا الأسوأ» في موجة أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا إن بلادها "تجاوزت الأسوأ" في موجة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (كوفيد19-).

وخلال تقديم آخر مستجدات كوفيد19- للبرلمان الاسكتلندي في منطقة هوليرود في العاصمة إدنبرة، قالت رئيسة الوزراء إن الوضح "إيجابي بدرجة كبيرة" مقارنة بما كان عليه في بداية العام.

وجاءت تصريحات ستيرجن في ظل تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة إلى 31 مريضا، وهو أقل عدد منذ بداية تموز/يوليو .2021

وجاءت تصريحات ستيرجن في ظل تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة إلى 31 مريضا، وهو أقل عدد منذ بداية تموز/يوليو .2021

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع عدد الإصابات بكوفيد19- بنسبة 5% من 7400 إصابة يوميا إلى نحو 7000 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستيرجن قولها لأعضاء البرلمان "يبدو أنه من المنطقي، بناء على البيانات، أن نستنتج أننا الآن تجاوزنا الأسوأ في موجة أوميكرون".