شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شركة إسبانية بـ 6 ملايين دولار بسبب انفجار دموي في غانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم توقيع غرامة على شركة إسبانية مقرها مدريد قيمتها 6 ملايين دولار أمريكي إثر حادث أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في غانا.

وأعلنت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية الغانية الحكم اليوم الثلاثاء.

واصطدمت شاحنة محملة بالمتفجرات تابعة لشركة "ماكسام كورب" للتعدين بدراجة نارية ومركبة أخرى، قريبة من محول كهرباء، في نهاية الشهر الماضي.

وسبب الحادث انفجارا عنيفا، دمر بشكل كامل إحدى القرى، بالقرب من بلدة "بوجوسو".

وكان من المفترض أن يتم استخدام المتفجرات التي كانت تنقلها الشاحنة في التعدين.