في كربلاء.. إنقاذ مواطن أصيب بطلق ناري

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المستشفى العام لقضاء الهندية في كربلاء، الثلاثاء، عن تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة مواطن أصيب بطلق ناري في منطقة البطن.

وقال رئيس الفريق الطبي محمد جميل الحيدري في بيان، إن "طوارئ المُستشفى استقبلت بعد مُنتصف ليل الجمعة الماضية، مُواطناً بعمر (52) عاماً، يعاني من إصابته بمقذوف (طلق ناري) في منطقة البطن وتسبب له نزف كبير وتشوش في الوعي وعدم إنتظام فعالياته الحيوية وآلاماً حادة في أسفل الصدر والبطن".

وأضاف أنه "بعد إجراء اللازم وتعويض بالدم المفقود والبلازما من قبل ملاكات ردهة الطوارئ تمت إحالته بالسرعة المُمكنة الى صالة العمليات لإجراء عملية فتح بطن إستكشافي استغرقت أربع ساعات مُتواصلة"، مؤكدة "استقرار الحالة الصحية للمصاب وإنتظام فعالياته الحيوية".