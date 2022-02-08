شكرا لقرائتكم خبر عن بلغ 84.7 مليار يورو.. أسوأ عجز تجاري في تاريخ فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت إدارة الجمارك الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن فرنسا سجلت في العام 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها، أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي “بالطاقة وبالمنتجات المصنعة”.

وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي: “من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري”.

لافتا إلى أنه “في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو”.

كما نوه أنه من جانب آخر ما زالت “قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019” مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57% فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما “أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج” بحسب ريستر.