شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتقال الجرموزي.. عبد الخالق عبد الله: الرسالة واضحة لمن يسييء للمملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد :” إن المسيء للإمارات والمملكة سيكون مسيئا لقطر”.

وكتب عبد الخالق عبد الله على حسابه في تويتر :” الرسالة واضحة.. من الآن فصاعدًا من يسئ للإمارات والمملكة كأنه أساء لقطر ومن يسيء لقطر كأنه أساء للإمارات والمملكة”.

وكانت السلطات القطرية، قد ألقت القبض على السياسي اليمني المؤيد لمليشيات الحوثي الإرهابية صالح الجرموزي، بعد مداخلة تلفزيونية على قناة الميادين الممولة من طهران، يحرض فيها على المملكة والإمارات.

ويقيم الجرموزي في قطر منذ سنوات ودأب على التعبير في مداخلات إعلامية مع الإعلام الممول من طهران وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييده للحوثيين ومهاجمة المملكة والإمارات والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

وفي المداخلة أيد “الجرموزي”، استهداف جماعته الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات وهاجم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.