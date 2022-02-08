شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة التعزيزية بدون موعد مسبق لهذه الفئة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت صحف كويتية أن الجرعة التعزيزية من لقاحات كورونا، ستكون اعتباراً من غد الأربعاء.

وأضافت أن الجرعة ستكون، لمن هم فوق الـ 40 عاماً بدون موعد مسبق في مركز التطعيم.

ونقلت عن مصادر أن أعداد من تلقى الجرعة الثالثة حتى ظهر اليوم، وصل لأكثر من 749822 مواطناً ومقيماً.

كما نوهت أن التطعيمات ستكون في مراكز الرعاية الأولية بعدد من المناطق الصحية، مشددة على أهميتها في الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة في وقت قريب.