شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين داخل سيارة رميًا بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال في نابلس.

ونقلت “روسيا اليوم” عن مراسلها تعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة تابعة للاحتلال، اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

وفي بيان لقوات الاحتلال، زعمت أن ما قامت به عملية استخباراتية، نجحت في تصفية “خلية إرهابية” من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الاحتلال، حسب زعمهم.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم الاحتلال ينتمون إليها.

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