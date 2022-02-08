شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تلقي القبض على سياسي يمني بعد دقائق من مداخلة تليفزيونية يُحرّض على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت السلطات القطرية القبض على السياسي اليمني المؤيد لمليشيات الحوثي الإرهابية صالح الجرموزي، بعد مداخلة تلفزيونية على قناة الميادين الممولة من طهران، يحرض فيها على المملكة والإمارات.

وفي المداخلة أيد “الجرموزي”، استهداف جماعته الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات وهاجم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ويقيم الجرموزي في قطر منذ سنوات ودأب على التعبير في مداخلات إعلامية مع الإعلام الممول من طهران وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييده للحوثيين ومهاجمة المملكة والإمارات والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

وقال تعليقاً على عملية “إعصار اليمن” الأولى، إنّ “المسيّرات اليمنية لم تستهدف أسواق الإمارات وأبراجها، والتي لو تمّ التوجيه إليها، لكانت الشركات العالمية فيها رحلت عنها وانهار الاقتصاد الإماراتي”.

وتابع: “الأزهر الشريف في مصر ندد بالضربة اليمنية التي قُتل فيها 3 أشخاص في الإمارات، لكننا لم نسمع من الأزهر أي تنديد بالهجمات على الحوثيين”، حسب زعمه.

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