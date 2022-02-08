شكرا لقرائتكم خبر عن «يو إس إس كول» وأفضل مقاتلة في العالم.. الإمارات مستعدة للتصدي لإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كثفت الإمارات من تجهيزاتها العسكرية الدفاعية للتصدي لصواريخ ومسيرات الحوثي الإرهابي، من خلال الدعم الأمريكي بأحدث الوسائل الدفاعية العسكرية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، إن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الدولة، مشيراً إلى أن واشنطن ستدعم الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.

وأضاف في حديث مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن بلاده تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها.

أكد أن بلاده سارعت لدعم الإمارات عبر إرسال المدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس كول”، التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية.

كما أوضح أن المدمرة ستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، بالإضافة إلى إرسال سرب من مقاتلات “إف – 22” المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

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