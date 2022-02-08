شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحاول «شراء صمت» أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.. فماذا كان ردهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في محاولة جديدة للالتفاف على القانون الدولي، عرضت السلطات الإيرانية على أسر ضحايا الطائرة الأكورانية دفع تعويضات لبعض الأسر، في عملية “شراء صمت” كما سماها محللون.

ومنذ أكثر من عامين كانت طائرة أوكرانية على موعد مع الصواريخ الإيرانية، حيث صوب عليها وأسقطها الحرس الثوري بالقرب من طهران.

وأكد المصادر أن عرض الحكومة الإيرانية جاء عبر وزير المواصلات الإيراني، رستم قاسمي.

من جانبهم، رفضت أسر الضحايا عرض الوزارة، مؤكدين على ضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين، كما طالبوا بالوصول إلى محتوى كاميرات مطار طهران ليلة الحادث.

وجاء في الرسالة التي نشر موقع صحيفة “شرق” الإيرانية أجزاء منها، أمس الإثنين: “اطلبوا من هيئة الطيران المدني تزويد الأسر والمحامين بمحتوى كاميرات مطار طهران الدولي ليلة الكارثة”.

وكتب الموقعون على الرسالة الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم: “السيد المهندس رستم قاسمي! أنتَ والوزير السابق وسائر المسؤولين المعنيين في موقع المساءلة وعليكم الرد على الأسر المنكوبة، نريد منكم وقف هذا السلوك الظالم والمؤذي”.

وذكرت صحيفة “شرق” أن الرسالة جاءت ردا على رسالة وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية إلى بعض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي طلبت خلالها من أسر الضحايا “إكمال المعلومات لدفع التعويضات”.

الرسالة المذكورة وقعتها مهري صفري، الممثلة الخاصة لوزير الطرق والمسؤولة عن لجنة دفع التعويضات لأسر الضحايا.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة 752 الأوكرانية صباح الأربعاء 8 يناير 2020، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.