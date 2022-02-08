شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مليشيا الحوثي الإرهابية تسعى لخلق جيل من المتطرفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات مسخ لهويتهم الوطنية والعربية، وتفخيخ لعقولهم بالأفكار الظلامية المتطرفة المستوردة من طهران، هي أحد أخطر إفرازات الحرب، التي ستترك آثارها الكارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة والعالم.

وأشار إلى أن العالم يتجاهل هذا الملف الخطير رغم التحذيرات التي أطلقناها مبكرا من سعي مليشيا الحوثي الإرهابية لخلق جيل من المتطرفين المفخخين بشعارات الكراهية للآخر، وثقافة الموت والقتل، وتجهيزهم كقنابل موقوتة تدار بالريموت كنترول من الحرس الثوري وحزب الله ولتنفيذ سياسات النظام الإيراني التدميرية.

وطالب المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة لحسم معركة استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار، وإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين من مصير ومستقبل قاتم ينتظرهم في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، والتهديد الذي تمثله على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.