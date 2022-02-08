شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين اختفاء 4 ناشطات وأقاربهن في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار اختفاء الناشطات في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسل: إنه بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من اختفاء ٤ ناشطات وأقاربهن في كابول، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة للمطالبة بحقوق المرأة، لم تَرِد أيّة أنباء عن مكان وجودهن أو سلامتهن.

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء سلامة ومصير المختفين وأفراد أسرهن، داعية المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على سلطات طالبان للحصول على معلومات عن تلك الحالات وإجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين، مشددة على ضرورة ضمان سلامة الناشطات الجسدية والإفراج الفوري عنهن.