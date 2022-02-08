تحذير دولي من 'مجاعة شديدة' في هذه القارة

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي للبرنامج في شرق إفريقيا، إن المياه والمراعي شحيحة وتوقعات هطول الأمطار، في كينيا والصومال وإثيوبيا، جاءت أقل من المتوسط للشهر المقبل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.وأضاف أن "المحاصيل تلفت والماشية تنفق والجوع يتزايد فيما يلحق الجفاف المتكرر الضرر بالقرن الإفريقي".

وأوضح أن "الوضع يتطلب تحركا إنسانيا فوريا" لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن ثلاث سنوات مرت بدون فصل أمطار فعلي والمنطقة تسجل الظروف الأشد جفافا منذ 1981.

وأتى الجفاف على المحاصيل وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات "بشكل غير طبيعي"، ما أرغم العائلات المقيمة في الأرياف والتي تعيش من تربية الحيوانات والزراعة على هجر منازلها.



وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن مبلغ 327 مليون دولار ضرورية لتلبية الاحتياجات الفورية على مدى الأشهر الستة المقبلة ومساعدة المجتمعات على أن تصبح قادرة أكثر على مواجهة الصدمات الغذائية المتكررة.