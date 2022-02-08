بينهم متاجر بالاعضاء البشرية.. اعتقال ستة أشخاص في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال ستة أشخاص بينهم متاجر بالاعضاء البشرية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة العناصر الارهابية والجريمة المنظمة (الجنائية) والعابثين بالسلم المجتمعي، وبتوجيه ومتابعة من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد، تمكنت مفرزة من شؤون السيطرات بإشراف وتنسيق لجنة متابعة عمل السيطرات/ قيادتنا مع مدير السيطرات الخارجية من تنفيذ ممارسات امنية والتدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين قضائياً من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد التفتيش الدقيق للعجلات في سيطرتي (جسر ديالى وابي غريب)، فيما تم القبض على (4) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة،، بينهم متهم بالاتجار بالاعضاء البشرية ضمن سيطرة (شاطئ دجلة، امرية ابي غريب، الشعب)".