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مفاجأة.. نجم ليفربول يرغب بالانتقال إلى الليجا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-08 | 18:50

مفاجأة.. نجم ليفربول يرغب بالانتقال إلى الليجا

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة قوية يحضر لها السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، والمتوج مؤخرا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويرتبط ماني (29 عاما) بعقد مع ليفربول، حتى صيف 2023، مثل زميله المصري محمد صلاح، إلا أن أكثر ما يشغل اهتمام الريدز هو تجديد عقد الأخير.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ماني يريد اللعب لريال مدريد أو ، خلال الفترة المقبلة.


وأضافت الصحيفة، أن رحيل ماني عن ليفربول في الصيف المقبل، لن يكون صعبا، ففي حالة رفضه التوقيع على عقدٍ جديد، سيكون ناديه حريصا على بيعه لتحقيق ربح مادي، تجنبًا لرحيله مجانًا في الصيف التالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ماني يعتقد أنه في حالة انتقاله للعب في الليجا، فسيكون لديه فرصة أكبر لأن يصبح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ إذا فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا في بلد آخر بعد إنجلترا.

وقاد ماني منتخب بلاده مؤخرا للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب مصر بركلات الترجيح (4-2).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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