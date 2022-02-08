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التحالف يستهدف الحوثيين بـ15 عملية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة ، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 15 عملية ضد "حركة أنصار الله" الحوثية في بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).
وقال التحالف إنه تم تنفيذ " 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال الساعات 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا".

وكان التحالف أعلن يوم أمس أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه مدن حرض ومثلث عاهم في حجة، وأن "الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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