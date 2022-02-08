التحالف يستهدف الحوثيين بـ15 عملية

وقال التحالف إنه تم تنفيذ " 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال الساعات 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا".

وكان التحالف أعلن يوم أمس أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه مدن حرض ومثلث عاهم في حجة، وأن "الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

