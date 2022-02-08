شكرا لقرائتكم خبر بوتين: لا علاقة لروسيا بمرتزقة مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو «فيما يتعلق بفاجنر، قلت بالفعل إن الدولة الروسية لا علاقة لها بها».
وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والحكومة الموقتة التي يهيمن عليها الجيش في مالي في الآونة الأخيرة، حيث اتهم وزير في باريس قادة مالي بجلب مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى البلاد لتعزيز سلطتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لا علاقة لروسيا بمرتزقة مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.