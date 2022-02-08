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بوتين: لا علاقة لروسيا بمرتزقة مالي

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ليس هناك علاقة بين موسكو وبين مرتزقة مجموعة فاجنر في مالي، وذلك في إشارة إلى أحد مصادر القلق بين الحكومات الأوروبية المشاركة في مهمات تدريبية بالدولة التي تقع غرب أفريقيا.

وأشار عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو «فيما يتعلق بفاجنر، قلت بالفعل إن الدولة الروسية لا علاقة لها بها».

وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والحكومة الموقتة التي يهيمن عليها الجيش في مالي في الآونة الأخيرة، حيث اتهم وزير في باريس قادة مالي بجلب مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى البلاد لتعزيز سلطتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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