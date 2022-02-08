شكرا لقرائتكم خبر بوتين: لا علاقة لروسيا بمرتزقة مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ليس هناك علاقة بين موسكو وبين مرتزقة مجموعة فاجنر في مالي، وذلك في إشارة إلى أحد مصادر القلق بين الحكومات الأوروبية المشاركة في مهمات تدريبية بالدولة التي تقع غرب أفريقيا.

وأشار عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو «فيما يتعلق بفاجنر، قلت بالفعل إن الدولة الروسية لا علاقة لها بها».

وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والحكومة الموقتة التي يهيمن عليها الجيش في مالي في الآونة الأخيرة، حيث اتهم وزير في باريس قادة مالي بجلب مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى البلاد لتعزيز سلطتهم.