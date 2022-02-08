اعتقال 31 تركيا بتهم إرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت السلطات التركية أمس قرارين باعتقال31 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن التي تصنفها أنقرة «إرهابية».

وصدر القرار الأول عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، وشمل 6 ولايات أخرى، لضبط 21 شخصا، أما القرار الثاني فصدر عن النيابة العامة بمدينة قونيه، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وسط البلاد، ويتعلق بتوقيف 10 مشتبهين بانتمائهم للجماعة.

وقالت النيابة العامة بأنقرة، «إن 18 من المتهمين كانوا طلابا في كلية العلوم الأمنية (الشرطة) التي أغلقت عام 2015، وكانت تابعة لرئاسة أكاديمية الشرطة، هذا إلى جانب منهم 3 محامين».