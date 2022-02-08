العراق يعيد فتح باب الترشيح للرئاسة

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وقال الحلبوسي في بيان، إنه نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي دون انتخابه، قرر البرلمان العراقي فتح باب الترشيح للمنصب من غد ولمدة ثلاثة أيام.
وأوضح أن آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تأتي استنادا لقانون الترشيح لهذا المنصب وفق الدستور العراقي.
وكان من المقرر أن يشهد البرلمان العراقي أمس الأول، عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق، لكن مقاطعة الكتل الكبرى في البرلمان حالت دون عقدها، فضلا عن أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت أصدرت قرارا موقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب، هوشيار زيباري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، مسجلة لدى هيئة النزاهة الاتحادية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بمحافظة الأنبار.
ونقلت قناة «دجلة» العراقية عبر حسابها على «تويتر» أمس، عن المصدر قوله إن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة مستهدفة عجلة للجيش العراقي بقضاء راوة بالأنبار.
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