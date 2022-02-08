خارطة طريق ليبية لانتخاب الرئيس خلال 14 شهرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية التي عقدت أمس الأول، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من طرف البرلمان. ونصت المادة الأولى -وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية -، على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري. وأوصت المادة الثانية من مشروع القرار لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية.

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