3 دول تستقبل سلالا ومساعدات طبية سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت 3 دول هي اليمن وتشاد وأفغانستان، سلالا غذائية ومساعدات إيوائية وطبية سعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووزع المركز أمس بمحافظة قندهار 253 طنا و600 كجم من المساعدات، شملت 4000 سلة غذائية، و8000 كيس دقيق، و1.600 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، استفاد منها 2000 أسرة.

وواصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية تشاد، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، وقام بتشخيص 1,702 حالة، وإجراء 218 عملية جراحية متخصصة، وتقديم 822 وصفة طبية، وتوزيع 453 نظارة، في محافظة أنجمينا، ودشن المركز وحدة صحية للنازحين في مخيم الجفينة بمدينة مأرب، ضمن مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن.

ووزع المركز أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في اليمن، 100 حقيبة شتوية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 600 فرد.