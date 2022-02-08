الحوثي يحول مدينة حرض إلى حقل ألغام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في الجبهة الجنوبية لمأرب، فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف تجمعات وآليات الميليشيات في جبهة مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت بالميليشيات خسائر جمة شرق منطقة اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب، كذلك شنت هجوما مضادا تجاه تلة الشهيد في ذات الجبهة، فيما كبدت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في جبهات شمال غرب مأرب، باتجاه وادي الجفرة في مديرية مجزر، وتقترب أكثر من الخط الرابط بين الجوف وصنعاء.

وفي تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير سلسلة جبال الأحطوب وتأمينها إثر هجوم على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش حررت مواقع جديدة في سلسلة جبال الأحطوب الاستراتيجية بمديرية جبل حبشي إثر هجوم كاسح ألحق بميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وإن المواجهات مستمرة.

وفي جبهة حرض بحجة أسقطت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة حرض.

واشتدت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة وميليشيات الحوثي من محاور عدة، لليوم السادس من العملية التعرضية التي أطلقتها قوات الجيش لتحرير مدينة حرض، وضيقت القوات الحكومية الخناق على ميليشيات الحوثي في عمق مدينة حرض بمحافظة حجة، وأحبطت هجمات مستميتة لها شرق المدينة، وتستمر قوات المنطقة الخامسة بتضييق الخناق على عناصر الميليشيات في عمق مدينة حرض من الجهة الجنوبية والغربية والشرقية، وسط تفخيخ مستميت من الميليشيات للمباني ونشر القناصات، والألغام والعبوات الناسفة.

وقال الإعلامي العسكري بالمنطقة الخامسة راشد معروف في تغريدة له إن ميليشيات الحوثي حولت مدينة حرض إلى حقل ألغام وشبكات من العبوات الناسفة المختلفة، فضلا عن حفر الخنادق والتحصينات، غير أن الفرق الهندسية في المنطقة انتزعت عشرات الألغام وأتلفت العبوات الناسفة، ولا تزال تؤمن المداخل المؤدية إلى قلب المدينة وتفتح ثغرات عبور.

من جهة أخرى وفي جريمة هزت الشارع اليمني أقدم مسلح حوثي مساء الثلاثاء على ارتكاب مجزرة بشعة بحق أفراد أسرته، وعلى رأس الضحايا والدته.

وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن أن 1963 أسرة يمنية يمثلون 11813 شخصا، نزحوا خلال شهر يناير الماضي، في 11 محافظة يمنية، جراء تصاعد القتال.

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