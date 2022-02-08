فلسطين تطالب بتحقيق دولي في قتل 3 بالضفة الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي في قتل الجيش الإسرائيلي أمس ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة الحادثة «جريمة مروعة».

ودعا مجلس وزراء الحكومة، في بيان صحفي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى «إدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة».

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تدين الحادثة ووصفتها بـ»الجريمة»، وسط دعوات لتصعيد «المقاومة» ضد إسرائيل.

ولقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وأعلن بيان مقتضب صدر عن الوزارة «استشهاد 3 فلسطينيين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس».

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي حاصرت مركبة في منطقة المخفية في نابلس وأطلقت عددا كبيرا من الرصاص على من بداخلها، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا رابعا كان برفقة القتلى الثلاثة.

من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش استهدف أعضاء خلية نفذت سلسلة عمليات إطلاق النار في نابلس خلال الأسبوعين الماضيين.