الرئيس التونسي: لا أريد دستورا كالحذاء

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وقال سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالقصر الرئاسي، إنه لا يريد جمع السلطات ولكنه يرفض «دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه».
وطرح الرئيس التونسي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بدستور 2014، خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية الكترونيا حتى مارس ثم استفتاء شعبي في يوليو حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل.
وذكر سعيد قبل أسبوع أن النتائج الأولية للاستشارة كشفت عن أن 82% يفضلون نظاما رئاسيا، وأن 89% ليست لديهم ثقة في القضاء.
ولا تحظى خارطة الرئيس التونسي بإجماع لدى الأحزاب والمنظمات. ويتهمه خصومه بالتدبير لانقلاب على الديمقراطية، بينما يردد سعيد بأن هدفه التصدي للفساد والفوضى المتفشية في مؤسسات الدولة.
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