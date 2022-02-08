125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أسبوعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن سفير روسيا لدى مصر، جيورجي بوريسينكو أمس، أن نحو 125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أول أسبوعين من العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 700 ألف سائح قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021. وأشار بوريسينكو، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن «مصر كانت واحدة من أكثر ثلاث وجهات سياحية مفضلة لدى المواطنين الروس قبل تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015»، منوها إلى أنه «في عام 2014، زار 3.3 ملايين روسي المنتجعات المصرية على البحر الأحمر».



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