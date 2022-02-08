شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "التأمين الصحى" للنواب: منظومة زرع القوقعة تطورت والعمليات تجرى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن عدم توفير قطع غيار لزراعة القوقعة بالتأمين الصحى للأطفال.

وأوضح النائب على أحمد على، أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تتراوح ما بين 130 إلي 160 ألف جنيه، والأطفال الذين تجرى لهم جراحة زراعة القوقعة يعانون بسبب عدم توفر قطع غيار القوقعة.

وقالت مها شعلان، مسئول التأهيل النفسي والقوقعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن منظومة زرع القوقعة تطورت، وفي 2017 كانت 42 حالة، وفى 2021 تجاوزت الألف عملية، والعمليات تجرى مجانا، وتوجد 7 مستشفيات في التأمين الصحي تقدم خدمة كاملة، والهيئة طلبت 3 آلاف قوقعة من هيئة الشراء الموحد، ويوجد حاليا 105 مركز تأهيل تخاطبى.

وأشارت إلى أن هناك قرار وزارى صادر مؤخرا بإنشاء لجنة عليا خاصة بزراعة القوقعة وكل ما يتعلق بها، وتم الموافقة على 158 حالة تحديث، موضحة أن عدد الحالات في قوائم الانتظار 207 حالة.