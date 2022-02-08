شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تشيد بتعامل سفارة اليابان مع المصريين بشأن استخراج التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش بسفارة اليابان وتعاملها مع المصريين بشأن الحصول على التأشيرة.

وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة رد وزارة الخارجية فيما يخص سوء تعامل السفارات الأجنبية مع المواطنين في مصر: "إن سفارة اليابان نموذج يحتذى به فى تعاملها مع المصريين".

أوضح "درويش" إن سفارة اليابان تحصل علي تكلفة التأشيرة بعد أصدرها وهو الأمر الذي تدعو لجنة العلاقات الخارجية أن يكون معمولا به داخل جميع السفارات الأجنبية.

وتابع "درويش": نحن كلجنة علاقات خارجية بمجلس النواب نتفهم أن تتحصل وزارة الخارجية علي رسوم لتغطية العاملين بالوزارة ولكننا ندعو أن تكون نسب الرسوم بنسب معينة وعدم الحصول على رسوم التأشيرة من المواطن كاملة قبل الحصول عليها" متسائلا: "كيف يدفع المواطن على رسوم دون أن يحصل على الخدمة كاملة".

ودعا أن يتم دفع جزء فقط من المواطن للحصول على التأشيرة وأن لم يحصل عليها يتم استراد المبلغ".