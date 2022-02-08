جثمانه مفقود منذ 31 ساعة.. غرق طفل في بحر شبين الكوم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل مصرعه بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح أمس الاثنين، إثر غرفه في بحر بشبين الكوم، فيما لم يتم العثور على جثمانه حتى كتابة هذه السطور.

وسيطرت حالة من الحزن على قرية الطفل وسط أعمال بحث مُضنية بطول الترعة بالقرية والقرى المجاورة باتجاه مركز بركة السبع، آملاً في العثور على جثمانه الصغير.

وأفاد مصدر مسؤول لموقع "الخليج 365"، أن الطفل يُدعى "عبد الرحمن سعيد البلشي" ويبلغ من العمر 5 سنوات، وقد سقط في المياه في التاسعة مساء أمس، ويواصل فريق الإنقاذ النهري البحث عن الجثة والتي اختفت في المياه منذ 31 ساعة تقريبًا.