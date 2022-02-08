ارتفاع طفيف عالميا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، رغم ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر الجرام ارتفع جنيهين في بداية تعاملات في بداية تعاملات اليوم، وواصل صعوده خلال منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليوم 3 جنيهات.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 532 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 684 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 798 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 912 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1823 دولارا للأوقية، بزيادة طفيف قدره 0.05%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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