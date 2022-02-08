البنك الزراعي يعلن استراتيجية تستهدف دعم التحول للري الحديث وغزو الصحراء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري عن استراتيجيته الجديدة وخططه المستقبلية بدءا من العام الجديد 2022 كبداية لانطلاقة جديدة مساندة لجهود الدولة ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتقديم خدمات البنك المصرفية في كل مكان في مصر، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن خطة عمل البنك خلال 2022 تعد بداية انطلاقة جديدة لتحقيق التنمية ودعم المواطن في كل مكان على أرض مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فاروق إن فلسفة العمل في البنك الزراعي المصري خلال العام الجديد تقوم على هدف أن يصبح البنك أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي مدفوعا بدعم كبير من البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وثقته في قدرات وإمكانيات البنك ليكون إحدى أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف: "بدأ البنك في تطوير كل فروعه وبنيته التحتية ليصبح جاهزاً للانطلاق في كل ربوع مصر، ومن ثم بدأنا في النزول للناس على أرض الواقع في كل القرى والمدن والمناطق التنموية الجديدة نعرض خدماتنا وندعوهم لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التمويلية المدعومة التي وفرتها الدولة من خلال البنك".

وأشار علاء فاروق إلى أن هذه البرامج تستهدف دعم المنتجين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق مكاسب وفوائد كثيرة للفرد والمجتمع من أجل زيادة وتحسين الإنتاج وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن البنك يضع كافة إمكانياته وقدراته في متناول الفلاح، فكل من يمتلك قطعة أرض زراعية مؤهل للحصول على قروض الإنتاج النباتي أو السلفة الزراعية بفائدة 5% للمساهمة معهم في تحمل تكاليف الزراعة ومواجهة الارتفاع في مستلزمات الإنتاج ليزرع ويحصد ويستفيد.

كما يعمل البنك على تشجيع المزارعين لتحويل نظام الري التقليدي لنظم الري الحديثة بدون فوائد وعلى أقساط سنوية لمدة 10 سنوات وستتحمل الدولة عنه الفائدة بالكامل، لكي يزيد إنتاجه وأرباحه ويحسن محصوله ويوفر مياه مهدرة في نظم الري القديمة، وفقا لعلاء فاروق.

وأوضح أن كل فرد يرغب في تربية المواشي هو الآخر مؤهل أيضا للحصول على قروض الثروة الحيوانية بفائدة 5% سواء كانت ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، أو قروض التسمين أو أبقار الحلابات، حيث يحقق المستثمر في هذه المشروعات مكاسب وأرباح بالجملة له ولوطنه بتوفير لحوم ومنتجات ألبان بأسعار جيدة.

وبحسب فاروق، يتيح البنك لكل رجل أو سيدة لديه مشروع أو فكرة مشروع صغير أو متناهي الصغر أن يحصل على قرض "باب رزق" الذي يمنحه له البنك بالبطاقة الشخصية فقط وبإجراءات سهلة وبسيطة ليحقق حلمه في امتلاك مشروع أو نشاط اقتصادي صغير يوفر له مصدر رزق أو يزيد به دخله ودخل أسرته.

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك سيكثف جهوده أيضا لتحقيق حلم غزو الصحراء وتعميرها من خلال مساندة الأفراد والشركات الكبرى التي تعمل على استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في المناطق التنموية الجديدة التي تطلقها الدولة وتوفير كافة احتياجاتهم التمويلية لتجهيز الأرض وشراء المعدات أو رأس المال التشغيلي لبدء مشروعاتهم.