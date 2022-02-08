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بعد أزمة حسام حداد.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تؤكد على الالتزام بالكود الرياضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، جاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء عن عن لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أثر سلبي على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية على أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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