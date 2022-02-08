بعد أزمة حسام حداد.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تؤكد على الالتزام بالكود الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، جاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء عن عن لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أثر سلبي على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية على أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.​