الحكومة تناقش استعدادات مشاركة مصر بمنتدى بطرسبرج الدولي يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للتحضير للمشاركة المصرية كضيف شرف الدورة 25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي سيعقد في روسيا خلال شهر يونيو المقبل.

وقد شارك في الاجتماع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب مشاركة المستشار التجاري ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني على أهمية هذا الحدث في الترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم خاصة وأن روسيا تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية أن يعكس الجناح المصري الهوية المصرية الفريدة والتي تميز مصر بين سائر دول العالم سواء من خلال تصميم الجناح أو المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فعاليات المنتدى بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنوع المقومات والأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصري.

وقالت وزيرة التجارة و الصناعة إن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصري بالمنتدى، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصري والمقام على مساحة 406 أمتار مربعة الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأشارت جامع إلى أن رئيس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصري بالمنتدى نظراً لنجاحها في تنظيم الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي والذي يحظى باهتمام عالمي كبير من مختلف رواد الإكسبو، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الجناح سيشرف بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين وهو الأمر الذي يعطي زخماً كبيراً للجناح المصري.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الحدث لتشجيع الاستثمار بين مصر وروسيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار في الصحة لتكون إضافة لتاريخ التعاون المثمر بين مصر وروسيا في مجال البحث العلمي والذي شهد مؤخرا اتفاقيات من بينها: بروتوكول تعاون مع المعهد المتحد في روسيا في مجال الطاقة النووية، والتعاون المشترك بين وكالتي الفضاء المصرية والروسية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذي يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من المستثمرين إلى جانب التواجد الإعلامي المكثف والتعريف بالنهضة الاقتصادية التي قامت بها مصر في مختلف المجالات؛ وخاصة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمى من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وجهود تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتطبيق التحول الرقمي من خلال برنامج مصري للمشاركة في الأحداث الجانبية التي يتم تنفيذها على هامش المنتدى في المجالات التي تخدم جهود التطوير والتنمية التي قامت بها مصر مؤخرا.

وقال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج ، لافتاً إلى أن المشاركة المصرية ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال فضلاً عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا.

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الأكبر بين البلدين وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية في مصر.

ولفت المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنتدى يمثل نافذة هامة للتواصل مع الشركات الروسية وجذبهم للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشائها في منطقة العين السخنة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة القريبة المقبلة.​