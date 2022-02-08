"حماس" ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الكيان الصهيوني صفة مراقب

اسماعيل عبد الحي - أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم اللجنة المكلفة ببحث هذا الموضوع إلى "الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره".

وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة "مراقب".

وأوضحت أن مواقف الدول "تؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي علق جلسة نقاش كانت مقررة الأحد لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنب تصويت قد يحدث شرخا غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضوا، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد الدبلوماسيين للوكالة "تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية".