ولي العهد يجري مباحثات مع رئيس وزراء ‎سنغافورة

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء السنغافوري السيد لي هسين لونج. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها. كما جرى استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.



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