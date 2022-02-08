اخبار العالم

ولي العهد يجري مباحثات مع رئيس وزراء ‎سنغافورة

0 نشر
0 تبليغ

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء السنغافوري السيد لي هسين لونج.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

كما جرى استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السنغافورية المشتركة.


كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يجري مباحثات مع رئيس وزراء ‎سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا