فيديو.. قوات إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين في نابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وبدورها، أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد (3) مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على 3 شبان داخل مركبة في منطقة المخفية بنابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وانسحبت القوة الخاصة بعد تأكدها من استشهاد من بداخلها.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، وهم من المطلوبين للاحتلال منذ فترة.

من جانبه، أعلن جهاز “الشاباك” الاسرائيلي، رسميا عن اغتيال الثلاثة ناشطين الفلسطينيين.

وقال في بيان له: “في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام و الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام، تم اغتيال “خلية نضالية” من منطقة نابلس، وهي مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار في المنطقة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة.‬